В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих

2017-10-17 01:49 | www.oxu.az | 4

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате нападения неизвестного с ножом близ станции метро Parsons Green в Лондоне.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, получившие ранения были госпитализированы.

«Мы оказали медицинскую помощь трем пострадавшим на месте. К сожалению, один из них скончался», - сообщила пресс-секретарь службы скорой помощи Лондона.

Полиция оцепила территорию вокруг станции и ведет следственные мероприятия. Parsons Green закрыта для пассажиров. По данным Скотленд-Ярда, инцидент не связан с терроризмом, задержаний произведено не было.

С.Б.

