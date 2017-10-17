Беглянка из Северной Кореи рассказала об убитых американцах

2017-10-17 02:56 | www.oxu.az | 4

Сбежавшая из КНДР девушка по имени Джой (ей приходится скрывать свою личность ради безопасности родственников) ответила на вопросы посетителей портала Reddit.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, пользователи сети пообщались с ней в специальном разделе сайта Ask Me Anything.

Пост набрал более 47 тысяч лайков, четырех тысяч вопросов и комментариев.

По словам Джой, она покинула Северную Корею в возрасте 18 лет и сразу же была продана в рабство в Китае, где невольно стала невестой и матерью ребенка. Спустя два года девушке удалось бежать в Южную Корею, где она занялась оказанием помощи северокорейским женщинам, ставшим жертвами торговли людьми.

«Я надеюсь, что в один прекрасный день мне удастся забрать мою дочь в Южную Корею», — отметила она.

Девушка поведала, что сбежала из дома из-за мачехи, которая собиралась выдать девушку замуж и сбросить груз ответственности. Тем не менее именно она познакомила Джой с нужными людьми и помогла ей перебраться в Китай.

Несмотря на побег Джой с теплотой вспоминает жизнь в КНДР: рассказывает о семейных вечерах, вкусной еде и отношениях с матерью. В то же время девушка отмечает, что практически не училась в школе из-за «Великого голода», который заставил толпы несовершеннолетних работать на фермах.

Она также призналась, что северокорейских детей убеждали в том, что США — это ужасное место, а американцы, которые не позволяют воссоединиться КНДР с Южной Кореей, — самые плохие люди в мире. «Я однажды прочитала в учебнике, что во время Корейской войны Ким Ир Сен превратил сосновую шишку в бомбу и убил множество американцев. В детстве мне казалось, что это абсолютная правда», — вспомнила она.

Также она добавила, что жители Северной Кореи совсем не те люди, какими их изображает западное телевидение. «Большинство из них — это обычные люди, которые просто хотят жить в мире», — подытожила Джой.

С.Б.

