В Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом

2017-10-17 01:27 | www.trend.az | 4

Один человек погиб, двое пострадали в результате нападения с ножом рядом со станцией метро Parsons Green в Лондоне, передает РИА Новости со ссылкой на газету Mirror.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник вечером в Лондоне, пострадавшие были доставлены в больницу, арестов пока произведено не было.

По сообщениям местных СМИ, лондонская станция метро Parsons Green закрыта на время проведения расследования. Полиция пока не связывает этот инцидент с терроризмом, отмечает издание Express.