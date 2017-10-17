Дзаккерони назначен главным тренером сборной ОАЭ

2017-10-17 04:42 | www.apa.az | 4

Известный итальянский специалист Альберто Дзаккерони представлен в качестве главного тренера сборной ОАЭ.

Как передает АПА, об этом сообщает официальный «твиттер» федерации футбола ОАЭ.

На этом посту 64-летний специалист сменил аргентинца Эдгардо Баусу. О назначении бывшего наставника ряда итальянских клубов, включая «Ювентус», «Милан», «Интер», «Лацио», «Торино», а также сборной Японии

Последним местом работы Дзаккерони был китайский клуб «Бэйцзин Гоань», который он покинул в 2016 году. По информации ряда местных изданий, контракт со специалистом рассчитан до 2019 года.