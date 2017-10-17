Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

2017-10-17 03:12 | www.trend.az | 0

Kocaeli'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 9'u tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleriyapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından 6 Ekim'de 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şahıslardan emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli Sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden aktif TSK çalışanı asker tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.