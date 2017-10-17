Токио сообщил о намерении Трампа посетить Японию 5-7 ноября

2017-10-17 06:55 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп в рамках своего первого азиатского турне посетит Японию 5-7 ноября.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник объявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кота Ногами.

"Визит пройдет с 5 по 7 ноября", - отметил он. Ногами также подчеркнул, что Япония станет первой страной, которую Трамп посетит в рамках азиатского турне. Ожидается, что после этого американский президент отправится в Южную Корею и Китай.