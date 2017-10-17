В Туркменистане к своим обязанностям приступает посол Израиля

2017-10-17 08:04 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с новым чрезвычайным и полномочным послом Израиля Моше Камхи, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Дипломат вручил копии верительных грамот.

"Туркменская сторона выразила готовность оказания всяческого содействия и поддержки деятельности в деле укрепления двустороннего сотрудничества", - сказано в информации.

На встрече были затронуты вопросы укрепления сотрудничества в сферах политики, экономики и культуры. В числе приоритетных направлений - взаимодействие в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

Ранее сообщалось, что Израиль, располагающий богатым опытом в сельском хозяйстве и ирригации, готов предоставить Туркменистану накопленные опыт и ноу-хау в области очистки, опреснения и рационального использования водных ресурсов.

(Автор: Гусейн Гасанов)