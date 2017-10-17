Генсек ООН о переговорах президентов Азербайджана и Армении

2017-10-17 08:37 | www.oxu.az | 5

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал итоги встречи президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, состоявшейся в понедельник в Женеве.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН воодушевлен достижением главами двух государств договоренности об активизации переговорного процесса и принятии дополнительных шагов по снижению напряженности на линии соприкосновения.

«Генеральный секретарь подчеркивает, что ООН поддерживает посреднические усилия сопредседателей (Минской группы ОБСЕ) и призывает стороны воспользоваться позитивной динамикой, образовавшейся благодаря этому саммиту, чтобы добиться мирного переговорного решения нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении Дюжаррика.

A.M.