В Нигерии неизвестные напали на лагерь переселенцев

2017-10-17 08:48 | www.trend.az | 5

Почти 30 мирных жителей погибли в результате вооруженного нападения неизвестных на лагерь внутренне перемещенных лиц в центральной части Нигерии, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Channel Television.

По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник утром в штате Плато в здании местной начальной школы. Сотрудники службы безопасности также находились в здании, однако им не удалось помешать злоумышленнику.

В связи с этой атакой губернатор штата Плато Симон Лалонг созвал совещание с участием руководителей служб безопасности, а также правительственных чиновников для обсуждения непрекращающихся атак и вероятного решения проблемы безопасности.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что за день до инцидента в том же штате в результате нападения погибли шесть человек.