Террористы ИГИЛ захватили две деревни

2017-10-17 08:59 | www.oxu.az | 6
Боевики террористической группировки ИГИЛ захватили две деревни к северо-западу от иракского города Киркук.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник.
Отмечается, что десятки жителей деревень бежали из своих домов при появлении боевиков.
В настоящее время между террористами и правительственными войсками ведется перестрелка.
Ранее армия Ирака захватила город Киркук — административный центр одноименной провинции, на севере страны. Иракское правительство заявило, что армии был дан приказ «избегать конфронтации» с местными курдскими силами и «действовать только в рамках самообороны».
A.M.