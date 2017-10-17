Сразу две новинки от MAZDA: CX-5 и CX-9

2017-10-17 09:30 | www.oxu.az | 4

На днях Mazda обрадовала своих поклонников сразу двумя новинками. В Азербайджане начались продажи нового поколения популярных моделей Mazda CX-5 и CX-9. С новинками можно ознакомиться в салонах официального дилера. Mazda CX-5 и Mazda CX-9 с изменениями и инновационными преимуществами готовы к встрече с покупателями.

Обновленная Mazda CX-5 - это динамичный характер предшественника, современный подход к дизайну и технологиям. Гладкие и элегантные линии в экстерьере модели контрастируют с мощным видом трехмерной решетки радиатора и новых фар. А среди преимуществ салона автомобиля можно перечислить новую удобную структуру панели инструментов, проекционный экран, отражающий важную информацию, сильные металлические элементы, качественный материал обивки, а также, мультимедийную систему MZD Connect и аудиосистему BOSE. А динамику и безопасность автомобиля гарантирует система SKYACTIV TECHNOLOGY.

Модель Mazda CX-9 предстает перед покупателями в полностью обновленном виде. Этот автомобиль объединяет в себе все преимущества семиместного кроссовера. Кузов с плавными линиями, сильный и стабильный нижний корпус и 20 дюймовые колеса подчеркивают атлетические пропорции CX-9. Передние и задние LED фары придают автомобилю элегантный и премиальный вид. Mazda CX-9 оснащена SKYACTIV-G 2,5LTurbo мотором (231 л/с) и технологиями безопасности i-ACTIVSENSE. А сидения Mazda CX-9 складываются и позволяют создавать багажное место по любым требованиям. Встроенная аудиосистема BOSE представлена в новой версии, с 12-ю динамиками.

В целом, автомобили оснащены самыми инновационными технологиями от инженеров Mazda. Для ознакомления с новинками и выбора модели, отвечающей на ваши требования, достаточно обратиться к официальному дилеру – Mazda Avtomobil Mərkəzi. Подробная информация доступна на сайте www.mazda.az и по номеру (012) 349 01 00.