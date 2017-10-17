Казахстан и Россия договорились о функционировании филиала МГУ в Астане

2017-10-17 09:31 | www.trend.az | 4

Правительства Казахстана и России подписали соглашение о функционировании Казахстанского филиала Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационно-правовую систему нормативных правовых актов РК «Әділет».

12 октября этого года Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства за №639, которым одобряется проект соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о функционировании Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Данным документом министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева уполномочивают подписать от имени Правительства РК соглашение, разрешив вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.