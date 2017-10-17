Esed, Türkiye'yle doğrudan temas kurmak istiyor

2017-10-17 09:44 | www.trend.az | 0

Esed'in İdlib'e askeri operasyon başlatan Türkiye'yi bölgeden derhal çekilmeye çağıran açıklamasını değerlendiren uzmanlar, Şam'ın söyleminin ardında Esed'in Türkiye'yle doğrudan temas kurma isteğinin yattığını belirtti ve ekledi: Eğer bu gerçek bir uyarı olsaydı, Rusya'dan da sert tepki gecikmezdi.

Esed, İdlib'e askeri intikal başlatan Türkiye'nin hamlesini ‘işgal' olarak tanımlayarak, ordunun derhal bölgeden çekilmesini talep etti. Ankara'nın bu hamlesinin Rusya, İran ve Türkiye'nin desteklediği Astana barış görüşmeleriyle bir ilgisi olmadığını söyleyen Esed bu çağrısına Ankara'dan da tepki gecikmedi. Rusya'nın Saint Petersburg kentinde Parlamentolararası Birlik (PAB) Genel Kurulu'na katılan TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise "Evet, bu adım diğer ülkelerle koordine edildi ve Astana sürecinin devamı niteliğinde atıldı. Bu ortak bir karar" yorumunu yaptı.

Peki, Suriye ve Türkiye arasındaki bu anlaşmazlığı nasıl yorumlamak gerekir? Sputnik'e konuşan Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Şam yönetiminden gelen ve Türkiye'yi ‘işgalci' olarak nitelendiren açıklamanın, Esed'in Ankara ile doğrudan temas kurma niyetinin beyanı şeklinde yorumlamanın mümkün olduğuna değindi.

‘ESAD İÇİN TÜRKİYE TARAFINDAN TANINMAK ÖNEMLİ'

Pekin "Biliyorsunuz halihazırda Türkiye Suriye'yle doğrudan temasta bulunmuyor. Astana süreci ve görüşmelerde alınan kararların uygulanması için Rusya ve İran üzerinden temas gerçekleşiyor. Ancak Suriye'nin istediği Türkiye'yle doğrudan temas kurmak. Türkiye tarafından tanınmak Esed için önemli" dedi.

SURİYE'NİN UYARISI CİDDİ Mİ?

Sputnik'e konuşan bir diğer isim olan Strateji Uzmanı Naim Babüroğlu, Suriye'nin açıklamasının Türkiye'nin ülkenin topraklarından derhal çekilmesi yönünde bir kaygıyla yapılmış olduğuna ihtimal vermediğine değindi.

Babüroğlu "İdlib operasyonu Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin dolaylı olarak katıldığı Astana sürecinin bir sonucu. Burada önemli olan Rusya'nın bir çıkışta bulunup bulunmayacağıydı; ki Rusya'dan böyle bir çıkış gelmedi. Suriye'nin uyarısıysa ne üst perdeden yapıldı ne de süreklilik arz etti. Bu yüzden bu tepkiye büyük bir önem atfetmek doğru değil. Zira Rusya'nın da El Nusra ve Heyet Tahrir uş-Şam örgütlerine karşı havadan destek sağlandığı düşünüldüğünde burada bir mutabakat olduğu açık. Eğer Suriye gerçekten Türkiye'nin İdlib'teki varlığına karşı çıksaydı, o zaman Rusya da tepkisini ortaya koyardı. Zira Suriye'yi Rusya'dan ayrı düşünemiyorum" diye konuştu.

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