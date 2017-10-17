Зампред госкомитета об азербайджанских детях в Ираке

2017-10-17 09:38 | www.oxu.az | 5

«Большинство азербайджанцев, воюющих в составе незаконных вооруженных группировок в Ираке, теперь стараются сбежать оттуда».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными образованиями Сиявуш Гейдаров.

С.Гейдаров заявил, что эти люди поняли свою ошибку:

«Обманувшись, они поехали туда и попали в совершенно иную среду. Поэтому они стараются сбежать оттуда и вернуться на родину. Конечно, по возвращении они будут привлечены к ответственности. Многие лишены гражданства. Поэтому они бегут оттуда не в Азербайджан, а в другие страны, и укрываются там.

Но хотя они и находятся в других странах, правоохранительные органы Азербайджана заняты установлением личности этих лиц и привлечением их к ответственности».

Зампред комитета заявил, что в последнее время не было зафиксировано случаев присоединения граждан Азербайджана к незаконным вооруженным группировкам, а наоборот, наблюдается обратный процесс:

«Сейчас в Ираке остались азербайджанские дети, их отдали там в детские дома. Соответствующие структуры ведут переговоры с правительством Ирака. Мы приступили к поиску наших детей в их детских домах и доставке их на родину. Одного ребенка уже привезли, ведутся поиски других детей, и уже идет работа над отправкой их в страну».

А.С.

