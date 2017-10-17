Состоится встреча руководителей ВС Азербайджана, Грузии и Турции

2017-10-17 10:09 | www.apa.az | 5

Сегодня в Тбилиси состоится встреча с участием министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова, начальника Генерального штаба ВС Турецкой Республики, генерала армии Хулуси Акара и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Грузии, генерал-майора Владимира Чачибая.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе встречи будут обсуждаться развитие сотрудничества в трехстороннем формате и роль вооруженных сил в обеспечении региональной стабильности. Также состоится обмен мнениями по осуществлению практической деятельности в обеспечении безопасности региональных проектов и другим вопросам.