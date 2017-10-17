Олег Газманов попал в ДТП по пути в Пермь

2017-10-17 10:10 | www.apa.az | 5

Российский певец Олег Газманов сообщил, что попал в ДТП в Усольском районе Пермского края: его машина получила повреждения из-за ямы на трассе.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.





«Усольский район. Пермский край. Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу две ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!», — написал Газманов в своем блоге в соцсети Instagram.

Как рассказал певец в опубликованном видеоролике, он ехал в Пермь, где в среду у него должен состояться концерт. По словам Газманова, авария произошла на мосту.