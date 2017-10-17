Брест примет первый этап международного турнира по плаванию Mad Wave Challenge

2017-10-17 09:42 | www.trend.az | 5

Брест 4-5 ноября примет первый этап международного турнира по плаванию Mad Wave Challenge, сообщила корреспонденту Белта заместитель директора областного центра олимпийского резерва (ЦОР) по водным видам спорта Виктория Астахова.

Эти соревнования в областном центре проводятся уже в третий раз. Ожидается, что в брестском Дворце водных видов спорта выступят около 750 спортсменов из России, Беларуси, Украины, Литвы. Выявлять сильнейшего будут в двух возрастных категориях. В первую определены юноши 2002-2003 годов рождения и девушки, родившиеся в 2004-2005 годах. Во вторую группу включены мальчики 2004 года рождения и младше, а также девочки 2006 года рождения и младше. Юные пловцы будут бороться за победу на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м. Награды будут разыграны в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, на спине, а также команды определят лучшего в эстафете.

Организаторы прилагают все усилия, чтобы юношеские соревнования не уступали по зрелищности стартам среди опытных пловцов. Любители спорта смогут понаблюдать за заплывами не только на трибунах, но и в интернете. Ссылки на трансляции будут размещены на сайте турнира swim4you.ru и на официальной странице областного ЦОРа по водным видам спорта.

Помимо соревновательной программы юношам и девушкам с 30 октября по 3 ноября представится возможность посетить мастер-класс специалиста комплексной научной группы сборной Украины по плаванию, многократного чемпиона СССР Михаила Зубкова. Занятия включают тестовые упражнения в воде и на суше, а также последующую корректировку техники плавания.