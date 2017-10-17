Вклады населения в Xalq Bank сократились на 14%

2017-10-17 10:12 | www.apa.az | 5

Активы Xalq Bank в III квартале 2017 года составили 1 805,244 млн. манатов, что на 3,2% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, за отчетный период кредитный портфель Xalq Bank сократился на 2,21% до 1 285,399 млн. манатов. Обязательства Xalq Bank выросли на 2,17% до 1 551,831 млн. манатов, депозитный портфель сократился на 1,33% до 1 186,445 млн. манатов, вклады населения – на 14,08% до 774,746 млн. манатов.

Уставный капитал Xalq Bank вырос на 6,35% до 225 млн. 78,6 тыс. манатов, совокупный - на 10,75% и равен 251,843 млн. манатов, что в 5 раз больше нормы. Банк завершил III квартал 2017 года с прибылью на 13 млн. 124,66 тыс. манатов. Общие резервы банка равны 14 млн. 707,304 тыс. манатов.