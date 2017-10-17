Ректор Бакинской Высшей Школы встретился с президентскими стипендиатами БВШН

2017-10-17 10:13 | www.apa.az | 5

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился со студентами, поступившими в БВШН в 2017 году и удостоенными Президентской стипендии за отличные результаты на вступительных экзаменах.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью, во время встречи ректор подчеркнул, что гордится тем, что в этом году Президентскими стипендиатами стали в два раза больше студентов, чем в прошлые годы. Высшая школа подтвердила свое лидерство среди вузов Азербайджана по числу Президентских стипендиатов, поступивших в высшие учебные заведения страны по первой группе специальностей: из 25 студентов, выбравших учиться по этой группе специальностей и удостоенных Президентской стипендии, 24 человека стали студентами БВШН. Среди них семь абитуриентов – три девушки и четверо юношей – набрали при поступлении 700 баллов. Большинство из Президентских стипендиатов выбрали специальность «Инженер по автоматизации процессов», которая стала «Специальностью года» и рекордной по популярности в республике.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов высоко оценил решение Президентских стипендиатов выбрать для учебы Высшую школу и отметил, что этот выбор стал залогом больших успехов студентов в их профессиональной карьере в будущем. Еще раз поздравив первокурсников, он пожелал им добиваться отличных результатов в учебе.

В заключение была сделана фотография на память.