Свадьба Сати Казановой на Кавказе – ФОТО

2017-10-17 09:54 | www.oxu.az | 5

В минувшие выходные Сати Казанова вышла замуж за итальянца Стефано Тиоццо. Как стало известно, торжество, организованное по кавказским традициям, стало лишь первой свадьбой, вторую влюбленные сыграют в конце октября в Италии, недалеко от Турина.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Всего влюбленные планировали сыграть три свадьбы – для друзей, для родных невесты и для близких жениха. С торжества, которое состоялось на Кавказе, фотографии уже появились. Их выложила сама Сати в своем Instagram.

Напомним, что Сати Казанова и Стефано Тиоццо познакомились чуть меньше года назад на свадьбе Кристиано Тиоццо (брата Стефано) и Марины Миссбах (подруги Сати). Кстати, после замужества Сати собирается взять фамилию мужа, но на ее творческий псевдоним это никак не повлияет. Влюбленные останутся жить в Москве, так как к переезду в Италию певица не готова.

A.C.

