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Официальный курс маната к мировым валютам на 17 октября

2017-10-17 09:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 октября установлен на уровне 1,7003 и 2,0028 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

17.10.2017

1 доллар США

1 USD

1.7003

1 евро

1 EUR

2.0028

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3341

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0981

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8667

1 бразильский реал

1 BRL

0.5361

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1275

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1502

1 чешская крона

1 CZK

0.0777

1 чилийский песо

1 CLP

0.2746

1 китайский юань

1 CNY

0.2575

1 датская крона

1 DKK

0.269

1 грузинский лари

1 GEL

0.6853

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2178

1 индийская рупия

1 INR

0.0262

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2538

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2095

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7405

1 израильский шекель

1 ILS

0.486

1 канадский доллар

1 CAD

1.3567

1 кувейтский динар

1 KWD

5.632

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4026

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0891

1 молдавская лея

1 MDL

0.0978

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2148

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4737

1 российский рубль

1 RUB

0.0297

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2546

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4049

1 турецкая лира

1 TRY

0.4659

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0563

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4858

1 украинская гривна

1 UAH

0.0641

100 японских иен

100 JPY

1.5163

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2178

Золото (1 унция)

1 XAU

2216.001

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.2316

Платина (1 унция)

1 XPT

1606.7835

Палладий (1 унция)

1 XPD

1710.5018

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