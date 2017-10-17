Завтра начнется строительство моста через Самур на российско-азербайджанской границе

2017-10-17 10:15 | www.apa.az | 4

18 октября в Дагестане дадут старт строительству моста через реку Самур на границе России и Азербайджана.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, церемония закладки памятного камня, который будет символизировать начало работ, состоится в Магарамкентском районе Дагестана в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе. Мероприятие пройдет при участии министра транспорта России Максима Соколова, врио главы Дагестана Владимира Васильева, заместителя руководителя Росавтодора Андрея Костюка и представителей Азербайджана.

Соглашение о строительстве нового автомобильного моста через Самур было подписано между правительствами Азербайджана и России 13 сентября 2013 года. Новый мост через реку Самур заменит старое сооружение, которое построили в 1957 году. Его длина составит - 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Он будет трехполосным.