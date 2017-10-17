На территории Азербайджана наблюдались грозы и дожди, выпал снег

2017-10-17 10:16 | www.apa.az | 4

С полудня 16 до утра 17 октября на территории Азербайджана наблюдалась нестабильная погода, прошли грозы, шли дожди, местами – ливни, в высокогорных районах выпал снег. Дул северо-западный ветер, усиливавшийся в некоторых районах, на Абшеронском полуострове и в прибрежных зонах Абшерона.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 6-15 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне – 9-14 мм, на Большом Кавказе – 1-13 мм, в районах центрального Арана - 1-8 мм, на Малом Кавказе – 5-6 мм, в Гянджа-Газахской зоне – 0-4 мм, в Нахчыванской АР – 0-6 мм.

Высота снежного покрова в Гырызе составила 9, в Хыналыге и Шахдаге – 4 см.