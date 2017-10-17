Трамп собирается в Японию

2017-10-17 09:58 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп в рамках своего первого азиатского турне посетит Японию 5-7 ноября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник объявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кота Ногами.

"Визит пройдет с 5 по 7 ноября", - отметил он. Ногами также подчеркнул, что Япония станет первой страной, которую Трамп посетит в рамках азиатского турне. Ожидается, что после этого американский президент отправится в Южную Корею и Китай.

Н.О.