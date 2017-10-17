Дождь будет идти до вечера

2017-10-17 10:04 | www.oxu.az | 5

Дождливая погода сохранится до вечера.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сказала исполняющая обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов департамента национальной гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, как ранее сообщалось, с полудня 16 октября до утра 17 октября погодные условия в стране изменились: «Временами шел дождь, порой интенсивный».

Г.Мамедова сказала, что дождливая погода сохранится до вечера 17 октября:

«18-19 октября погодные условия на территории страны в течение дня относительно стабилизируются, осадков в основном не ожидается».

Специалист отметила, что с завтрашнего дня температура постепенно повысится:

«То есть температура может повыситься на 2-3 градуса».

A.M.

