В Москве автомобиль сбил троих дорожных рабочих, двое погибли

2017-10-17 10:17 | www.apa.az | 5

Водитель Lada сбил троих дорожных рабочих на выезде из Новоарбатского тоннеля в центре Москвы, двое из них погибли.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.





«Около 2 часов ночи на выезде из Новоарбатского тоннеля водитель Lada осуществил наезд на троих дорожных рабочих. Два человека погибли, один ранен», — сказал он.

Он добавил, что рабочие выставили на дорогу опознавательные знаки. Причина ДТП пока неизвестна. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.



