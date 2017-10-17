В Москве автомобиль сбил троих дорожных рабочих, двое погибли

2017-10-17 10:17 | www.apa.az | 5
Водитель Lada сбил троих дорожных рабочих на выезде из Новоарбатского тоннеля в центре Москвы, двое из них погибли.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«Около 2 часов ночи на выезде из Новоарбатского тоннеля водитель Lada осуществил наезд на троих дорожных рабочих. Два человека погибли, один ранен», — сказал он.
Он добавил, что рабочие выставили на дорогу опознавательные знаки. Причина ДТП пока неизвестна. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.