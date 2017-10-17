В Турции освободили жену и дочь сотрудника дипмиссии США

2017-10-17 10:07 | www.oxu.az | 6

В Стамбуле суд освободил из-под стражи семью гражданина Турции Метина Топуза, который является сотрудником генконсульства США. Жена и дочь Топуза подозревались в связях с экстремистскими организациями.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство "Анадолу".

Женщин выпустили на свободу под подписку о невыезде. Также семья Топуза обязана регулярно отмечаться в полиции.

Напомним, Метина Топуза арестовали в Турции 5 октября по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхулахха Гюлена. Турецкие власти также обвинили Топуза в подрыве конституционного строя и шпионской деятельности.

Задержание Топуза привело к тому, что Турция и США "зеркально" приостановили выдачу неиммиграционных виз для граждан обеих стран.

Н.О.