В Турции освободили жену и дочь сотрудника дипмиссии США

2017-10-17 10:07 | www.oxu.az | 6
В Стамбуле суд освободил из-под стражи семью гражданина Турции Метина Топуза, который является сотрудником генконсульства США. Жена и дочь Топуза подозревались в связях с экстремистскими организациями.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство "Анадолу".
Женщин выпустили на свободу под подписку о невыезде. Также семья Топуза обязана регулярно отмечаться в полиции.
Напомним, Метина Топуза арестовали в Турции 5 октября по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхулахха Гюлена. Турецкие власти также обвинили Топуза в подрыве конституционного строя и шпионской деятельности.
Задержание Топуза привело к тому, что Турция и США "зеркально" приостановили выдачу неиммиграционных виз для граждан обеих стран.
Н.О.