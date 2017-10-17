Новая европейская компания получит газ с "Шах Дениз-2"

2017-10-17 10:06 | www.trend.az | 5

БАКУTrend/ - Итальянская Edison и испанская Gas Natural Fenosa подписали соглашение о передаче Edison контракта на закупку ежегодно одного миллиарда кубометров газа, добываемого в рамках второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Edison.

Как сообщается, общая стоимость сделки составляет 30 миллионов евро, из которых 10 миллионов евро будут внесены в качестве первоначального взноса, а оставшаяся сумма (20 миллионов евро) будет выплачиваться, начиная с 2021 года, после первой поставки газа в Италию посредством Трансадриатического газопровода (TAP).

Кроме того, согласно соглашению, Edison также приобретет компанию Gas Natural Vendita, принадлежащую Gas Natural Fenosa. Стоимость сделки составляет 192,8 миллиона евро.

В сентябре 2013 года с Gas Natural Fenosa, Shell, Bulgargaz, DEPA , EON, Gaz de France, Hera, Enel, Axpo были подписаны контракты на 25 лет на покупку 10 миллиардов газа в год со второй стадии разработки "Шах Дениз".

Согласно контракту, Gas Natural Fenosa должна была получить один миллиард кубометров газа в год в течение 25 лет.

В рамках реализации проекта "Шах Дениз-2" объем годовой добычи газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства трубопроводов TANAP и ТАР. Первый газ в Европу по "Южному газовому коридору" планируется поставить к 2020 году.

(Автор: Ляман Зейналова)