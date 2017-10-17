В Баку две женщины совершили суицид

2017-10-17 10:35 | www.apa.az | 4

В Баку две женщины совершили суицид.

Как сообщает АПА, одно из инцидентов было зарегистрировано в Ясамальском районе. Проживавшая по адресу улица Шарифзаде, 185 Рагима Мамедбагир гызы Абуталыбова (1955 г.р.) повесилась во дворе собственного дома. Причины суицида пока неизвестны.

Другое происшествие было зарегистрировано в Хазарском районе в поселке Бузовна. Арифа Алиаббас гызы Шихалиева (1965 г.р.) повесилась в собственном доме.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование.