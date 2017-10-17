Названы самые опасные для женщин мегаполисы мира

2017-10-17 10:15 | www.oxu.az | 4

Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation опубликовала список мировых мегаполисов, наиболее опасных для женщин.

Как передает Oxu.Az, согласно результатам опроса, самым опасным для женщин мегаполисом признали Каир. «Почетное» второе место разделили пакистанский Карачи и столица Демократической Республики Конго Киншаса. В пятерку также попали Дели (Индия) и столица Перу Лима.

Москву составители рейтинга поместили на шестнадцатое место. Более безопасными мегаполисами они признали лишь Париж, Токио и Лондон.

Н.О.