Известный бакинский отель проявил неуважение к Азербайджану

2017-10-17 10:20 | www.oxu.az | 4
В ресторане отеля Winter Park Hotel Baku произошел неприятный инцидент.
Как передает Oxu.Az, в караоке ресторана запретили петь азербайджанские песни.
Об этом журналистка Тунзаля Рафиггызы написала в Facebook.
«Вчера мы отмечали день рождения друга в ресторане Winter Park Hotel Baku. В конце мероприятия мои друзья Явер бей и Хаял бей начали петь караоке азербайджанские народные песни и произведения турецкой эстрады.
Сотрудник отеля прервал нас, сказав, что азербайджанские и турецкие песни запрещено исполнять».
Т.Рафиггызы поинтересовалась причиной такого запрета: «Сотрудник отеля сказал, что такова их концепция».