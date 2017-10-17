Известный бакинский отель проявил неуважение к Азербайджану

2017-10-17 10:20 | www.oxu.az | 4

В ресторане отеля Winter Park Hotel Baku произошел неприятный инцидент.

Как передает Oxu.Az, в караоке ресторана запретили петь азербайджанские песни.

Об этом журналистка Тунзаля Рафиггызы написала в Facebook.

«Вчера мы отмечали день рождения друга в ресторане Winter Park Hotel Baku. В конце мероприятия мои друзья Явер бей и Хаял бей начали петь караоке азербайджанские народные песни и произведения турецкой эстрады.

Сотрудник отеля прервал нас, сказав, что азербайджанские и турецкие песни запрещено исполнять».

Т.Рафиггызы поинтересовалась причиной такого запрета: «Сотрудник отеля сказал, что такова их концепция».

Э.А.

