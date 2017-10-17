Бакинская фондовая биржа готова к проведению первых IPO

2017-10-17 10:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) готова к проведению первых IPO, сказал председатель БФБ Вюгар Намазов на конференции "Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы", проходящей во вторник в Баку. По словам Намазова, сегодня ясно, что традиционные инструменты финансирования уже не могут полностью выполнить свою роль и, если раньше БФБ приходилось объяснять компаниям необходимость выхода на фондовый рынок, то сейчас компании сами начали активно искать способы привлечения инвесторов. "Сейчас рынки капитала превратились в необходимость", - добавил он. Говоря об истории развития Бакинской биржи, он отметил, что ее можно поделить на три этапа - приватизационный и постприватизационный, этап институциализации, в рамках которой были сформированы технико-правовые нормы, и третий, нынешний этап, когда начинается оживление рынков капитала. "Благодаря проделанным работам в прошлом году мы смогли успешно разместить облигации [азербайджанской госкомпании] SOCAR на 100 миллионов долларов", - добавил Намазов. Как отметил глава биржи, сегодня в БФБ действует современная платформа трейдингового и пост-трейдингового обслуживания (CETA), которая позволяет проводить около 25 тысяч транзакций в четверть секунды. В Баку во вторник проходит конференция "Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы", посвященная годовщине выпуска облигаций госкомпании SOCAR на 100 миллионов долларов. В мероприятии принимают участие свыше ста представителей финансового сектора страны. (Автор: Азад Гасанли)