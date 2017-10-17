Пострадавшим в ДТП, в результате которого погибли 6 студентов, выплачена компенсация в сумме 41 250 манатов

2017-10-17 11:00 | www.apa.az | 5

Обеспечены компенсационные выплаты в размере 41 250 манатов лицам, пострадавшим в результате трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 9 марта текущего года на трассе Баку-Сумгаит по вине транспортного средства марки Ford, перевозившего группу студентов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Бюро обязательного страхования, основанием для выдачи компенсационных выплат послужило отсутствие у транспортного средства, совершившего ДТП, договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортного средства (ОСАГО) на момент происшествия. Так, согласно требованиям статьи 32.1.3 закона Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании», одним из основных условий выдачи со стороны бюро компенсационной выплаты является отсутствие договора ОСАГО, требуемого этим законом, в случае причинения ущерба здоровью третьего лица в результате использования автотранспортного средства.

Следует отметить, что вышеупомянутая сумма компенсационного возмещения является рекордным показателем, зарегистрированным в связи с незастрахованным вождением в истории компенсационных выплат Бюро обязательного страхования. Аналогичные компенсационные выплаты выдаются со стороны Бюро исключительно за вред, причиненный здоровью.

Напомним, 9 марта этого года на территории Абшеронского района микроавтобус марки Ford, за рулем которого находился житель города Сумгаит Намиг Гусейнов, врезался сзади в борт стоявшего на проезжей части грузового автомобиля «ЗИЛ», водителем которого был житель города Сумгаит Эльвин Шамистанлы. В результате аварии погибли 6 пассажиров микроавтобуса, пострадавшие 21 человек были госпитализированы. Пассажирами оказались студенты Сумгаитского государственного университета. Согласно решению суда Н.Гусейнов приговорен к 10 годам тюремного заключения с лишением водительских прав сроком на 5 лет.