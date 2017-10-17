В Азербайджане выпал снег высотой 9 см

2017-10-17 10:28 | www.oxu.az | 5

Обнародованы фактические погодные условия на территории страны с полудня 16 октября до утра 17 октября.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 16 октября до утра 17 октября в стране наблюдались нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди, порой интенсивные, в горных районах – снег.

Дул северо-западный ветер, который в некоторых районах временно усилился.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 6-15 мм, в Ленкоран-Астаринской зоне – 9-14 мм, на Большом Кавказе – 1-13 мм, в районах Центрального Арана - 1-8 мм, на Малом Кавказе – 5-6 мм, в Гянджа-Газахской зоне – 0-4 мм, в Нахчыванской АР – 0-6 мм.

Высота снежного покрова в Грызе составила 9 см, в Хыналыге и Шахдаге – 4 см.

A.M.

