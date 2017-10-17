Бакинская фондовая биржа готова к проведению первых IPO

2017-10-17 11:14 | www.apa.az | 4

«Нынешние тенденции показывают, что традиционные инструменты финансирования уже не могут полностью выполнять свою роль и, если раньше приходилось объяснять компаниям необходимость выхода на фондовый рынок, то сейчас компании сами начали активно искать способы привлечения инвесторов. На рынке сегодня имеется спрос на диверсификацию финансовых и инвестиционных инструментов. Выход на рынки капитала сегодня превратился для компаний в необходимость».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель Бакинской фондовой биржи (БФБ) Вюгар Намазов на конференции «Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы».

«Также большое значение имеет внедрение корпоративного управления, развитие долговых инструментов и рынка облигаций. Благодаря проделанным работам в прошлом году мы смогли успешно разместить облигации SOCAR на 100 миллионов долларов. Бакинская фондовая биржа уже готова к проведению первых IPO».

Вюгар Намазов добавил, что капитализация Бакинской фондовой биржи в настоящее время составляет 3 млрд. манатов, оборот - 8 млрд. манатов.