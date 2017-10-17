На встрече с главами оборонных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии была представлена информация об успешных апрельских операциях

2017-10-17 11:32 | www.apa.az | 5

В Тбилиси продолжается встреча руководителей оборонных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает местное бюро АПА, на встрече азербайджанская делегация провела презентацию.

В ее ходе была представлена информация о столкновениях на линии соприкосновения в апреле прошлого года, об армянской провокации и успешных операциях азербайджанской армии, а также о региональных нефтегазовых проектах, вкладе Азербайджана в международные миротворческие операции и др.