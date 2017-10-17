Олег Газманов попал в ДТП

2017-10-17 10:30 | www.oxu.az | 5

Российский певец Олег Газманов попал в аварию в Пермском крае. Причиной стали ямы на трассе на мосту.

Как передает Oxu.Az, oб этом сам музыкант сообщил в своём аккаунте в «Инстаграме».

«Усольский район, Пермский край. Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу две ямы, из одной торчит арматура — пробили оба колеса», - написал Газманов, призвав быть на этой дороге более осторожными.

Певец добавил, что направлялся в Пермь на свой концерт. Отмечается, что сам Газманов не пострадал.

A.C.

