Итальянская Edison будет закупать азербайджанский газ

2017-10-17 11:55 | www.apa.az | 5

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в сообщении на сайте компании. Согласно информации, Edison подписала соответствующее соглашение с испанской компанией Gas Natural Fenosa. В документе подчеркивается, что итальянская компания получит 1 млрд. кубометров газа в год. Общая стоимость соглашения составляет 30 млн. евро: 10 млн. евро в качестве первоначального взноса, остальные 20 млн. евро будут выплачиваться с 2021 года.

Отметим, что согласно договорам, заключенным с Gas Natural Fenosa, Shell, Bulgargaz, DEPA , eON, Gaz de France, Hera, Enel, Axpo на 25 лет, стороны получат 10 млрд. кубометров газа в рамках проекта «Шахдениз-2». За счет реализации проекта объем годовой добычи на месторождении вырастет с 9 млрд. кубометров и достигнет 25 млрд. Кубометров.

Напомним, что проект «Южный газовый коридор», представляющий большую значимость с точки зрения диверсификации и безопасности энергоснабжения Турции и стран Европейского союза, предусматривает поставки газа с Шахдениз по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения Шахдениз. Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 млрд. кубометров в год. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Общая протяженность TAP составляет 878 км. Первые поставки запланированы к началу 2020 года. Предполагаемая мощность ТАР должна составить 10 млрд. кубометров в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд.

Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: ЗАО ЮГК (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).