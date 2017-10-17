МЭПР: В этом году за незаконную охоту задержаны 110 человек

2017-10-17 12:12 | www.apa.az | 4

В ходе проведенных за 9 месяцев 2017 года рейдов задержаны 110 граждан, занимавшихся незаконной охотой. У них изъяты 90 охотничьих ружей, 22 птицы и 10 голов животных.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, в отношении 90 правонарушителей составлены протоколы, применены административные штрафы и поданы иски на сумму 95790 манат. По 13 фактам сделаны обращения в органы полиции соответствующих районов с целью установления личностей лиц, занимавшихся незаконной охотой.

Кроме того, в результате рейдов, проведенных за прошедший период текущего года, выявлено 8 фактов содержания в неволе птиц и животных, незаконно изъятых из естественной среды обитания.

По этим фактам в отношении нарушивших правило лиц были составлены протоколы. Каждый из них был оштрафован на 500 манатов. Дикие птицы и звери были изъяты и переданы в Центр восстановления и реабилитации дикой природы, действующий при Алтыагаджском национальном парке.