В Испании арестовали глав каталонских организаций

2017-10-17 10:40 | www.oxu.az | 5

В Испании суд арестовал без права внесения залога руководителей общественных организаций, выступающих за независимость Каталонии – Национальной ассамблеи Каталонии и организации Всеобщая культура – Жорди Санчеса и Жорди Куишара.

Как передает Oxu.Az, отмечается, что они обвиняются в "подстрекательстве к неповиновению властям" членов своих организаций. Речь идет об основных общественных структурах сторонников независимости Каталонии, которые насчитывают в своих рядах десятки тысяч активистов.

Следствие считает ответственными Санчеса и Куишара за события в Барселоне 20 и 21 сентября. Именно они, по данным следователей, руководили участниками протеста, которые блокировали правительственные здания в Барселоне, где представители Гражданской гвардии (жандармерии) изымали документы относительно референдума о независимости Каталонии. Манифестанты не позволяли сотрудникам выйти из офисных зданий с изъятой документацией и привели в полную негодность несколько автомобилей жандармов.

Санчес и Куишар обвинялись в умышленном сопротивлении представителям власти, выполнявшим судебное постановление. Следователь объяснила свое решение также опасениями, что, оставшись на свободе, подозреваемые вновь могут организовывать беспорядки, учитывая в целом нестабильную ситуацию в регионе.

Напомним, что 10 октября депутаты каталонского парламента приняли документ о независимости республики. Помимо прочего, в нем сказано: "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства".

Н.О.