Торговые представители Азербайджана зарубежом будут получать 90 процентов от заработной платы посла

2017-10-17 12:13 | www.apa.az | 4

Торговые представители, которые работают в посольствах Азербайджана в иностранных государствах, будут получать 90 процентов от заработной платы посла, в консульствах же эта сумма будет равна 85 процентам от заработной платы посла.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в утвержденных Кабинетом Министров «Правилах компенсационных выплат торговым представителям и работникам их аппарата, которые трудятся в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики зарубежом».

Заработная плата будет выплачиваться торговому представителю и работникам его аппарата в иностранной валюте в сумме. После назначения на должность торговому представителю и работникам его аппарата будет выдано единовременное пособие в размере 50 процентов от заработной платы в дипломатических представительствах. В период работы в диппредставительствах торговые представители, работники их аппаратов и проживающие вместе с ними члены их семей будут обеспечены соответствующими медицинскими услугами (медицинское страхование).

Сумма платы за обучение членов семьи торгового представителя школьного возраста будет в размере, предусмотренной в контракте, подписанном с соответствующими учебными заведениями. Однако ежемесячно эта сумма не должна превышать 700 долларов США.