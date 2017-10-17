«Талибан» взорвала управление полиции в Афганистане, есть погибшие и раненые

2017-10-17 12:18 | www.apa.az | 5

В Афганистане в управлении полиции прогремели 2 взрыва.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Интерфакс», ее менее 15 человек погибли в результате двух взрывов, произошедших возле управления полиции города Гардез - столицы афганской провинции Пактия.

Министерство внутренних дел Афганистана заявило, что атака была направлена против тренировочного центра полиции, расположенного возле управления. Боевики взорвали бомбу, установленную в автомобиле, а затем вошли в здание центра и атаковали полицейских, пояснили в министерстве.