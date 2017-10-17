В Баку подрались соседи

2017-10-17 10:45 | www.oxu.az | 5

В Баку подрались соседи

В столице между соседями произошла массовая драка, есть пострадавший.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сураханском районе столицы.

На улице Джафара Джаббарлы, 39 в поселке Амирджан 39-летний Бунъядов Заур Айдын оглу повздорил с соседом по имени Эльнур, его братом и их знакомыми. В результате некоторые из них его избили. З.Бунъядов в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Врачи поместили его в отделение реанимации. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

Сотрудники 31-го отделения Сураханского районного управления полиции, получив информацию, сразу отправились по указанному адресу. Избившие З.Бунъядова скрылись с места происшествия.

Стало известно, что виновники происшествия были в состоянии алкогольного опьянения.

А.М.

