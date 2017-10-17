Помощник президента: «Саркисян не сдержал своего слова и нарушил принятое в Женеве решение»

2017-10-17 12:36 | www.apa.az | 5

«К сожалению, С.Саркисян опять в своем амплуа. По своему обыкновению он счел за честь вновь нарушить достигнутое соглашение. Было принято решение делать заявления только по согласованным моментам. Однако он нарушил данное слово. Постыдился бы хотя бы сопредседателей и представителей ОБСЕ. Видимо, что он не оставляет попыток и дальше нарушать переговорный процесс».

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в Facebook написал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана Новруз Мамедов.

По словам Н. Мамедова, президенту Армении известно и ему не следует забывать, что Нагорный Карабах неотъемлемая часть Азербайджана. И так будет всегда.





«Сколько бы Саркисян не вилял хвостом перед своими покровителями, его план не будет реализован ни при нем самом, ни после него. Просто, кажется, его цель – постоянно держать проживающих в Армении людей в панике. Что ж, пусть пытается», - отметил Н. Мамедов.