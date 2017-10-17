Дожди на территории Азербайджана прекратятся, будет туман

2017-10-17 12:53 | www.apa.az | 4
Северо-западный ветер днем сменится на южный.
Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12°, днем 16-20°, в Баку ночью 10-12°, днем 18-20° тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем – 60-70%.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами будет туман.
Подует слабый восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 17-22°, в горах ночью 0-4°, днем 9-14° тепла.