TAP вложит в Албанию дополнительные 800 млн. евро

2017-10-17 13:10 | www.apa.az | 5

Консорциум TAP в 2017-2018 годах вложит в Албанию инвестиции на общую сумму 800 млн. евро.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на издание Emerging Europe, это самые крупные зарубежные инвестиции в экономику страны. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны составит 1,5 млрд. евро. Согласно информации, в ходе строительства TAP будет продолжен процесс создания новых рабочих мест для компаний Албании. В проекте уже напрямую работают 2 800 человек.

Главный исполнительный директор консорциума Ульрике Андрес сообщил, что в результате строительства TAP геостратегическое значение в Албании усилится.