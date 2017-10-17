Банковские сообщество позитивно оценивает консолидацию банков в Азербайджане

2017-10-17 12:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Ассоциация банков Азербайджана (АБА) позитивно оценивает консолидацию в банковском секторе страны, сказал во вторник журналистам глава АБА, председатель Наблюдательного совета Rabitabank Закир Нуриев.

"Подобные обсуждения на банковском рынке были всегда, но в последнее время они активизировались", - сказал Нуриев, добавив, что ассоциация поддерживает переговоры в этом направлении.

Глава АБА подчеркнул необходимость стимулировать такие переговоры, чтобы они велись еще более активными темпами.

"Это нормальная мировая практика. В мире крупные банки постоянно ведут переговоры по объединению. Недавно мы также стали свидетелями объединения двух азербайджанских банков - AtaBank и Caspian Development Bank", - добавил он.

Тем не менее, по словам Нуриева, в настоящее время, несмотря на определенные переговоры, конкретных решений по консолидации среди азербайджанских банков пока нет.

"Мы не хотим, чтобы из-за нехватки капитала в стране закрывались банки. Мы хотим, чтобы они продолжали свою деятельность, поэтому поддерживаем объединение банков", - сказал глава АБА.

В Азербайджане действует 31 банк.

(Автор: Азад Гасанли)