Азербайджан и Турция обсудили нагорно-карабахский конфликт (ФОТО)

2017-10-17 12:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Тбилиси состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генштаба Турции генералом армии Хулуси Акаром, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.

Отметив, что текущее сотрудничество в сфере обороны все более развивается, стороны подчеркнули, что военные связи между двумя странами, основанные на взаимном доверии, играют важную роль в обеспечении мира, стабильности, устойчивого развития и благосостояния наших народов в регионе. На встрече была выражена поддержка справедливой позиции Азербайджана в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, еще раз подчеркнута важность развития военного сотрудничества, в том числе как стран, противостоящих терроризму и сепаратизму, а также взаимной поддержки в этих вопросах.

Была отмечена значительная роль вооруженных сил двух стран в обеспечении стабильности, в том числе безопасности региональных проектов на Южном Кавказе, подчеркнута важность укрепления двусторонних военных связей и проведения регулярного обмена опытом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования, подчеркнута необходимость привлечения Грузии к военным учениям, проводимым между двумя странами, а также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова)