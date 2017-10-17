Ассоциация: Мы выступаем за продолжение работы всех банков

2017-10-17 13:11 | www.apa.az | 5

«Мы не хотим закрытия какого-либо банка из-за недостаточности капитала».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев. По его словам, АБА выступает за продолжение работы всех банков: «Мы хотим еще большего развития рынка. Закрытие любого банка означает потерю большого количества рабочих мест и лишение клиентов обслуживания. Оздоровление банков - это однозначное требование. Для этого есть различные пути – консолидация, рост капитала, поддержка и другое».