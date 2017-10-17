Выросли производственные цены на продукцию животноводства

2017-10-17 11:20 | www.oxu.az | 5

В сентябре этого года по сравнению с августом производственные цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 0,3 процента, в том числе на продукцию растениеводства на 0,1 процента, продукцию животноводства – на 0,5 процента.

Как передает Oxu.Az, за месяц производственные цены на продукцию лесного хозяйства выросли на 1,5 процента. Производственные цены на продукцию рыболовства и пчеловодства снизились на 0,4 процента.

В январе-сентябре 2017 года общая стоимость продукции сельского хозяйства по фактическим ценам составила 5295,6 млн манатов, из которых 2589,2 млн манатов пришлись на долю производства продукции животноводства, а 2706,4 млн манатов – растениеводства.

Л.А.

